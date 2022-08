Manfredonia Calcio, lo sponsor tecnico è Erreà

Grazie al raggiungimento di un accordo di sponsorship tecnica, attivo dalla prossima stagione sportiva, Erreà Sport sarà fornitore della squadra Manfredonia Calcio 1932.

Erreà Sport è da oltre 30 anni riconosciuta come sinonimo di qualità, esperienza e competenza nel mondo dello sport. Presente in più di 80 paesi in tutto il mondo e in mercati importanti come quello inglese, è stata scelta dalla UEFA come Kit Assistance fino al 2026 ed è tra le aziende più innovative del settore teamwear, la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®.