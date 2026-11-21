Manfredonia Calcio, le sfide del settore giovanile
Ecco dove giocheranno le formazioni giovanili nel fine settimana
Nuovo intenso fine settimana di impegni ufficiali per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932! Tutte e quattro le formazioni biancocelesti scenderanno in campo tra sabato e domenica per dare continuità agli ottimi risultati dell'ultimo turno.
I primi a scendere sul terreno di gioco saranno i ragazzi dell'Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino. Oggi alle ore 14:30, sul sintetico dello Stadio Comunale "Miramare", i giovani delfini affronteranno il Bisceglie per la 10ª giornata di campionato, determinati a riscattare l'amara beffa di San Donato di Lecce e a difendere l'imbattibilità del fortino casalingo.
Poco dopo, alle ore 15:00, riflettori puntati sullo Stadio Comunale "Maggiano" di Peschici per l'Under 14 di mister Elia Gravinese: la capolista biancoceleste, sempre a punteggio pieno dopo il pokerissimo interno della scorsa settimana, farà visita all'Atletico Gargano per l'8ª giornata del torneo provinciale.
La domenica mattina, 22 novembre, vedrà invece impegnate le altre due categorie in contemporanea tra trasferta e mura amiche: Si partirà alle ore 9:15 presso lo Stadio Comunale "M. Cianci" di Cerignola con l'Under 17 di mister Matteo D'Arienzo: per l'8ª giornata di campionato, i biancocelesti, reduci dal brillante 3-0 interno, affronteranno la Pro Evolution.
A chiudere il programma sarà l'Under 15 guidata dal duo Franco Grasso e Michele Castigliego: alle ore 9:30 di domenica, fischio d'inizio allo Stadio Comunale "Miramare" per la sfida dell'8ª giornata contro il Punto Foggia, con l'obiettivo di allungare la striscia positiva dopo i sette punti conquistati nell'ultima settimana.