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Manfredonia Calcio, la gioia di Spinelli: “Al Miramare una spinta incredibile”

“Sono molto contento per il gol e per aver aiutato la squadra a vincere” così Michele Spinelli al termine di Manfredonia-Paganese.

“Mi era stato annullato un gol contro l’Afragolese, oggi mi è stato ridato” scherza il difensore sipontino.

“Giocare al Miramare è davvero incredibile, sentiamo una spinta fondamentale. Il gol lo dedico alla mia famiglia ed ai miei compagni: il gruppo è meraviglioso. Siamo stati bravi a restare in gara dopo il gol preso. In settimana abbiamo lavorato molto curando tutti i dettagli, ci alleniamo sempre a mille. Ci teniamo tanto a quello che facciamo ed al Manfredonia”.