La società Manfredonia Calcio 1932 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il mister Celestino Ricucci.

Al tecnico il ringraziamento per l’impegno profuso in questo inizio difficile di stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Nelle prossime ore l’annuncio della nuova direzione tecnica.