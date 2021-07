Manfredonia Calcio, ecco il forte under Manna

Comincia a delinearsi il parco under della squadra sipontina: per la difesa biancoceleste c’è Vincenzo Manna, classe 2002. Nella stagione appena conclusa, Manna si è distinto come uno dei più promettenti under della categoria con la maglia del Team Orta Nova, attirando l’attenzione di svariate società pronte ad assicurarsi le sue prestazioni. Manna ora è pronto per la nuova stagione con la casacca biancoceleste.

Ecco le prime parole di Vincenzo: “Per me è un grande orgoglio indossare questa maglia così prestigiosa e far parte di una squadra con tanti calciatori importanti. Mi metto a disposizione con tantissima voglia e con la consapevolezza di affrontare un campionato difficile e competitivo. Forza Manfredonia”