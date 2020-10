Manfredonia Calcio, domani l’impegno di Coppa

Domani alle ore 17.30 allo Stadio “Miramare” si disputerà il ritorno di Coppa Italia Eccellenza tra Manfredonia Calcio ed Atletico Vieste.

La gara di andata terminò con il risultato di 2-2.

Per l’ingresso all’impianto, la società è in attesa di disposizioni ufficiali concernenti eventuali novità di regolamentazione per gli eventi sportivi.

Per i giornalisti e gli operatori dell’informazione, la richiesta di accredito è da inviare all’indirizzo mail della società: manfredonia.calcio.32@gmail.com