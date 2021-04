Manfredonia Calcio, colpo Cerase a centrocampo

Alessio Cerase è un nuovo calciatore del Manfredonia Calcio 1932. Classe 1999, nativo di Foggia, nonostante la giovane età, vanta già diverse esperienze divise tra serie D ed Eccellenza. Dopo il settore giovanile a Teramo, milita con Olympia Agnonese, Picerno, Termoli e Robeganese Fulgor Salzano. Calciatore duttile che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, Cerase è già a disposizione di mister Rufini, in vista della ripresa del campionato prevista per domenica 18 aprile.

Queste le sue prime parole: “Arrivo a Manfredonia con entusiasmo e voglia di far bene, in una piazza prestigiosa e in un gruppo affiatato che vuole lottare per traguardi importanti. Sono pronto a scendere in campo e dare tutto per questa maglia”