Domani, ore 18.30 presso il campo sportivo del Miramare, andrà in scena un’amichevole congiunta contro la compagine Lucera Calcio, squadra che milita nel campionato di promozione Girone A, e sarà l’occasione per il mister Ricucci e il suo staff tecnico per provare alcuni automatismi della squadra.

L’allenamento avverrà a porte chiuse nel rispetto dei protocolli COVID.