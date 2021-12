Manfredonia Calcio 1932 vs Unione Sportiva Lucera Calcio – Gara amichevole

Ultima partita dell’anno per il Manfredonia Calcio che oggi alle 19:00 scenderà in campo allo Stadio Miramare per affrontare l’Unione Sportiva Lucera Calcio in un test amichevole.

Sarà una gara molto interessante e utile per ricaricare le batterie in vista del nuovo anno che si preannuncia ostico e impegnativo.