Manfredonia, cade un masso sulla SP.57 della Montagna

Le Guardie Ambientali Italiane Volontarie, capeggiate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno rinvenuto un masso di 200 kg circa, venuto giù dalla montagna e finendo sulla strada provinciale 57 precisamente al km 6.500, che collega Manfredonia alla frazione Montagna.

Il masso che si è staccato dalla montagna, aggiunge Manzella, non è stato il primo e se non viene fatta un’attenta valutazione di rischio, credo non sarà neanche l’ultimo

“Fortunatamente, quando è caduto il masso, non passava nessun veicolo in quel tratto di strada”

Il responsabile delle Guardie Ambientali, si è attivato immediatamente informando la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale della situazione, che da subito si è attivata per le procedure del caso.





Resp.le Alessandro Manzella