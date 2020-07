Manfredonia C5, resta anche Gaku

L’Asd Manfredonia comunica di aver concluso la trattativa per il rinnovo delle prestazioni sportive del futsalero nipponico,Miyazaki Gaku.

Miyazaki Gaku , laterale, classe 93, ambidestro, ha militato nel 2012-2014 con la maglia del Vegarria FC Chiba, e poi dal 2014 al 2019 tra le fila del Bardral Urayasu (F-League).

Vanta anche due convocazioni nella nazionale giapponese nel 2018. A dicembre scorso l’approdo a Manfredonia, dove ha contribuito in maniera importante, con le sue giocate d’alta scuola e le sue reti (11), agli ottimi risultati della squadra sipontina.

Gaku in pochissimo tempo è riuscito a conquistare la simpatia dei tifosi con la sua umiltà e con il suo talento.

“In tutti questi mesi in cui non abbiamo giocato causa Covid19, ho avuto modo di pensare bene a questa nuova stagione. Dovevo scegliere se restare in Giappone o tornare in Italia.

L’entusiasmo però che ho ricevuto a Manfredonia è stato talmente grande che la mia decisione è stata netta e decisa. Voglio continuare il grande lavoro che abbiamo svolto lo scorso anno per migliorare ancora. La squadra è ottima come grandiosa è la società ed anche il Mister. Torno perchè voglio conquistare la Serie A con il Manfredonia e con i suoi splendidi tifosi”.

La Società Asd Manfredoniaringrazia Nobu Yayashi e l’agenzia Europlus International, per l’ottima riuscita del trasferimento e riaccoglie Miyazaki Gaku nella famiglia biancoceleste, augurandogli di continuare ad essere un grande protagonista nella prossima stagione sportiva.

M&A