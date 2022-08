Manfredonia C5, Lupinella è sul mercato

Mirko Lupinella, capitano del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia nella passata stagione in Serie A, si trova ancora sotto contratto con la nostra società ma attualmente sul mercato. Ad oggi, però, non sono ancora arrivate delle proposte sufficientemente convincenti per il portiere che sta ancora cercando una nuova sistemazione nelle giuste condizioni e all’altezza delle sue innegabili qualità sportive ed umane.

Alessandro Leone – Addetto stampa e comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia