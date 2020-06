Manfredonia C5: Del Grosso e Steduto affiancheranno mister Monsignori

Squadra che vince non si cambia! E’ la strada della continuità quella scelta dal Direttore Sportivo Carmelo Mendola e dal direttivo biancoceleste.

Oltre al già citato Mister Monsignori, autentico trascinatore dei sipontini negli ultimi campionati, ad essere riconfermato è anche Mario Del Grosso che siederà nuovamente accanto al tecnico umbro.

“Sono felicissimo di lavorare con Mister Monsignori” – queste le primissime parole di Mario Del Grosso dopo il rinnovo con la società del Presidente Sante Leone. “Sono a Manfredonia già da due anni ed entrambi sono stati fantastici. Ho avuto la fortuna ed il privilegio di affiancare Massimiliano Monsignori, tecnico veramente preparato che mi ha impressionato partita dopo partita. Tornare quì era la mia priorità, rinnovare il contratto per un’altra stagione in un ambiente che ormai conosco, ma soprattutto dare continuità al lavoro svolto negli ultimi campionati. Ho buone sensazioni e mi aspetto ancora una stagione da protagonisti.”

Una novità è l’innesto di Luca Steduto in qualità di collaboratore dello Staff Tecnico. Volto conosciuto del Manfredonia C5, avendo militato nel settore giovanile sipontino per alcuni anni, affiancherà Monsignori e Del Grosso nel prossimo campionato di A2.“Lavorare con il Mister, con Mario e per il Manfredonia C5 è per me motivo di orgoglio. Ci metterò tutto l’impegno possibile ma soprattutto avrò la possibilità di imparare sicuramente tanto, stando a diretto contatto con loro. Ringrazio il Ds Carmelo Mendola per questa importante occasione di crescita.”

Uno staff giovane, molto preparato e sempre attento a migliorarsi sarà quindi ai nastri di partenza del prossimo campionato di A2.

La società intanto è costantemente al lavoro, a brevissimo saranno comunicate altre importanti conferme.

#VivilA2

#Essercisignificacrederci

M&A