Manfredonia C5, 28 reti al Bisceglie

Festival del gol e 5° vittoria consecutiva per la Sim C5 Manfredonia, che al PalaScaloria, nella 21°giornata, batte per 28-1 il malcapitato Futsal Bisceglie, fanalino di coda del campionato nazionale di serie A2, gir. C.

Gara che ha pochissimo da dire per l’evidente ed imbarazzante superiorità tecnico- tattica dei sipontini, al cospetto dei giovani gialloverdi biscegliesi, a cui va il rispetto di onorare il torneo fino al termine. La resistenza degli ospiti dura solo 2’22” quando Crocco apre le marcature odierne con un tiro deviato. Alla rete dell’argentino seguono i sigilli nell’ordine di La Torre, Martinez, Ganzetti, ancora Crocco, Boutabouzi per due volte e Murgo per il 10 a 0 all’intervallo. La ripresa è buona per Monsignori per dar spazio a Soloperto tra i pali e premiare tutti gli effettivi con una rotazione e minutaggio per ogni atleta, e a rimpinguare il bottino delle segnature, utili ai fini di una migliore differenza reti. Timbra il tabellino Ganzetti ad inizio ripresa. Un rosso al portiere Nanula, reo di aver fermato Gaku lanciato a rete, porta tra i pali un portiere improvvisato per il Futsal Bisceglie. Da quel momento in poi, grandinano gol per la Sim C5 Manfredonia.

Segnano Spano, Gaku ( 3 volte), Boutabouzi, che realizza un poker in partita, così come Crocco e La Torre e ancora Ganzetti che fa cinquina personale. Applausi per l’esordio casalingo di Trimigno, classe 2002, che ha la freddezza di realizzare anche una bella doppietta, festeggiato da tutti i suoi compagni di squadra e dal pubblico sugli spalti. Nella girandola di gol biancocelesti, arriva anche la rete della bandiera dei biscegliesi, con una bella puntata di Dell’Olio. La Sim C5 Manfredonia con questa nuova affermazione vola a quota 38 punti in classifica e vede il Futsal Polistena, sconfitto 3a2 dall’Atletico Cassano, a soli tre punti. I play off non sembrano così lontani… Prossimo turno, sabato 7marzo, in trasferta, contro l’ostico Futsal Regalbuto.

Tabellini:

Sim C5 Manfredonia: Lupinella, La Torre, Spano, Boutabouzi, Trimigno, Gaku, Soloperto, Martinez, Crocco, Ganzetti, Murgo. All. Monsignori.

Futsal Bisceglie: Nanula, Pasquale, Storelli, Cassanelli, Sellak, Dell’Olio, L’Erario, Favuzzi, Di Gregorio, Sciacqua, Pedone.

Reti : Pt 2’22” Crocco, 3’35” La Torre, 5’55” Martinez, 8’52” Ganzetti, 11’40” Crocco, 13’18” Boutabouzi, 14’05” Boutabouzi, 15′ Crocco, 16’37” Martinez, 19’25” Murgo. St: 0’17” Ganzetti, 2’40” Spano, 3’08” Gaku, 5’34” Gaku, 6’57” Boutabouzi, 8’34” Crocco, 9’14” Boutabouzi, 11’42” La Torre, 12’05” Dell’ Olio, 12’27” Trimigno, 12’54” Ganzetti, 14’05” Gaku, 14’38” Ganzetti, 15’20” Ganzetti, 16’19” Martinez, 17’45” Trimigno, 17’57” La Torre, 18’21” Martinez, 19’49” La Torre.

Espulso: Nanula

Arbitro 1: sig.De Candia sez. Molfetta Arbitro 2: sig.Caracozzi sez. Foggia Crono: sig.Tessa sez. Barletta

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco