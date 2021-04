Manfredonia, auto incendiata in Largo del Farro

Manfredonia 09 Aprile 2021, auto incendiata in largo del Farro. Sull’asfalto ancora i segni di un’altra autovettura incendiata il 09 Febbraio 2021, sempre in largo del Farro, allo stesso posto, è vergognoso!!!Sono comportamenti vili di persone ignobili che, irrispettose dei diritti degli altri e delle regole della civile convivenza, mettono da parte ogni valore umano e, rinunciando ad usare la loro intelligenza e il loro cuore, regrediscono irreparabilmente.Dopo il recupero della carcassa bruciata, è stato contattato l’ispettore FATONE MICHELE dell’ASE (azienda speciale ecologica) che prontamente si è attivato, per la pulizia del piazzale.









Il Resp. delle Guardie Ambientali Italiane Volontarie Manfredonia, Alessandro Manzella.