Manfredonia: auto in fiamme in zona monticchio

Domenica sera un’auto è andata in fiamme in zona Monticchio a Manfredonia, a pochi metri dalla Scuola Materna di via Galileo Galilei.

Prontamente sono intervenute le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco per domare le fiamme, ancora ignote le cause dell’incendio sul quale indagano le forze dell’ordine.

il Video pubblicato da Radio Manfredonia Centro: