Manfredonia-Audace Barletta, domenica torna il pubblico al “Miramare”

Manfredonia Calcio 1932 – Audace Barletta info vendita bigliettiVisto l’art 5 del D. L n° 52 del 22 Aprile 2021, vista la capienza dello stadio comunale “Miramare” di 4076 spettatori, per la gara della semifinale Playoff del Campionato Regionale di Eccellenza girone A, in programma domenica 13/06/2021 alle ore 16:30, è consentita la presenza di pubblico nella misura massima di 1000 spettatori.

Pertanto la vendita dei biglietti sarà consentita come segue:

● Fotocopia di un documento di riconoscimento da consegnare al botteghino per l’acquisto del biglietto;

Prezzi e disponibilità:

● Tribuna Euro 10,00 disponibilità 250 biglietti;

● Gradinata Est Euro 5,00 disponibilità 400 biglietti;

● Curva sud Euro 5,00 disponibilità 100 biglietti;

● Ragazzi fino a 14 anni ingresso gratis curva nord.

I tagliandi saranno in vendita esclusivamente presso il botteghino dello Stadio Comunale “Miramare” lato tribuna, via San Giovanni Bosco a partire da:

● Giovedì 10/06/2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

● Venerdì 11/06/2021: dalle ore 17:00 alle ore 20:00

● Sabato 12/06/2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

● Domenica 13/06/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Non saranno emessi biglietti il pomeriggio prima della gara per evitare assembramenti al botteghino.

Sarà obbligatorio:

1. Recarsi allo stadio con il documento d’identità registrato;

2. Sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura superiore a 37,5° o sintomi dichiarati riconducibili al covid 19;

3. L’utilizzo delle mascherine durante tutto il tempo di permanenza all’interno dello stadio, nel rispetto del protocollo emanato dalla FIGC;

4. Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente;

5. L’utilizzo di distributori gel igienizzanti.

In ogni caso la Società è tenuta al rispetto delle linee guida F.I.G.C. per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, del 31 maggio 2021.