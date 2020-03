Manfredonia, attivazione del C.o.c. di Protezione Civile per l’emergenza Covid19

La Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco Premesso che, l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Considerato che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Vista l’Ordinanza n° 175 del 08.03.2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; Visti i numerosi decreti, di cui l’ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020; Vista la nota del Presidente della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile prot. n. 2539 del 10.03.2020 con la quale dispone e autorizza le Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco regionale, per l’intera durata dell’emergenza, a svolgere attività di assistenza alla popolazione in quarantena domiciliare, ovvero in condizione di fragilità che ne consiglino l’isolamento, secondo le indicazioni fornite dai Sindaci competenti e nel rispetto delle istruzioni operative riportate in allegato alla suddetta nota; Richiamata: – la Legge 24 Febbraio 1992, n°225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; – la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.02.2014 di approvazione del Piano comunale di Protezione Civile; – la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.07.2019 di individuazione dei referenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile; VISTO il Decreto n. 5 del 24.12.2019 della Commissione Straordinaria, con il quale, tra l’altro è stato conferito l’incarico dirigenziale per il Servizio di Protezione Civile all’ing. Giuseppe Di Tullo; Visti gli artt. 50 e 54, del Dlgs 267/2000; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, si ravvisa l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le diposizioni sopra citate;

ORDINA Di attivare, sino a cessata emergenza, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), nelle funzioni di supporto riportate, con i rispettivi responsabili, al fine di assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi atti a garantire le attività dei Protezione Civile e dare una risposta operativa per l’evoluzione dell’emergenza, assicurando l’effettività delle funzioni da svolgere, con l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e all’incolumità pubblica, con particolare riguardo per le persone in condizione di fragilità sociale e con disabilità e per quelle vulnerabili per il profilo di rischio da infezione da Coronavirus COVID-2019:

Funzioni di supporto/ruoli Nominativi Tecnica e di pianificazione Ing. Giuseppe Di Tullo (Dirigente Protezione Civile) tel. 0884- 542913

Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria Dott. Raffaele Angelillis (referente Ufficio S.I.S.P. Manfredonia) tel. 0884 – 510441/401/445

Volontariato /Assistenza alla popolazione Matteo Perillo (Presidente delle’Associazione di Volontariato P.A.S.E.R. di Manfredonia) tel. 0884 – 542913

Materiali e Mezzi Matteo Perillo (Presidente delle’Associazione di Volontariato P.A.S.E.R. di Manfredonia)

Strutture Operative Locali e Viabilità Dott. Lombardi Antonio (Comandante di Polizia Locale) Tel. 0884 – 581014

Telecomunicazioni Matteo Perillo (Presidente delle’Associazione di Volontariato P.A.S.E.R. di Manfredonia) tel. 0884 – 542913

DISPONE Che copia della presente Ordinanza: – venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia; – venga trasmessa a: – Prefettura di Foggia – Provincia di Foggia – Dipartimento della Regione puglia – servizio Protezione Civile – Forze dell’Ordine – Responsabili delle funzioni di Supporto Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Puglia, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA f.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)