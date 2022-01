Non solo i neoacquisti Zotti e Terrone (tra l’altro ex del Manfredonia), ma il Borgorosso Molfetta, per la sfida casalinga contro il Manfredonia, ritrova anche il colpo da 90 del calciomercato estivo, quel Marco Vitale che ha saltato l’intero girone di andata per un infortunio muscolare.

Ma il Manfredonia deve riscattare il pesantissimo 0-2 dell’andata che, di fatto, costò la panchina a mister Ricucci.