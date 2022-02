Manfredonia-Atletico Vieste si gioca alle ore 18

Domenica 20 febbraio ore 18:00 allo Stadio “Miramare” di Manfredonia, il MANFREDONIA CALCIO 1932 ospiterà l’ ATLETICO VIESTE nella gara valevole per il 19° turno di campionato.

A tal proposito, il Manfredonia Calcio renderà effettive tutte le misure necessarie per un ingresso all’impianto in massima sicurezza e con la prudenza necessaria per consentire di rispettare, in massima serenità, tutte le disposizioni riguardanti l’apertura dello stadio.

Per l’accesso allo stadio è obbligatorio il Super Green Pass (vaccinati o certificato di avvenuta guarigione covid nei 6 mesi precedenti) e la mascherina Ffp2.