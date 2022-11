Manfredonia, assicurata la continuità ed il potenziamento del servizio ambulatoriale di ginecologia

ASSICURATA LA CONTINUITA’ ED IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO AMBULATORIALE DI GINECOLOGIA DELL’OSPEDALE “SAN CAMILLO” CHE SAREBBE STATO INTERROTTO IL 7 NOVEMBRE

“Grazie al tempestivo intervento del sindaco Gianni Rotice che ha interloquito in tempo reale con il Commissario Asl Antonio Nigri, è stata evitata la sospensione del servizio ambulatoriale di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale San Camillo di Manfredonia”.

Lo comunica la consigliera comunale Lucia Trigiani (Strada Facendo) che ha raccolto la segnalazione del Dott. Ciro Muscatiello, l’unico ginecologo ambulatoriale rimasto in servizio presso l’Ospedale di Manfredonia e prossimo al pensionamento con circa 60 giorni di ferie arretrate. Di fatti, da lunedì 7 novembre, stante questa situazione, l’ambulatorio avrebbe dovuto immediatamente sospendere la propria attività con spostamenti in altre sedi delle prestazioni già prenotate alle pazienti e l’allungamento delle liste di attesa.

Ricevuta questa segnalazione dal dott. Muscatiello, la consigliera Trigiani ha informato il sindaco Rotice del nuovo grave disservizio che avrebbero subito Manfredonia, il territorio ed i pazienti, soprattutto quelli socialmente più fragili. Il Sindaco ha prontamente interloquito con il Commissario Nigri, il quale a sua volta, interfacciandosi con il Direttore Franco Mezzadri, hanno garantito la continuità del servizio ambulatoriale di ginecologia del “San Camillo”.

La positiva soluzione è stata possibile grazie alla disponibilità del Dott. Muscatiello che ha rinunciato a gran parte delle sue ferie e garantito il suo supporto di collaborazione anche dopo il pensionamento. Altresì, sempre su richiesta del Dott. Muscatiello, di cui si è fatto portavoce il sindaco Rotice, sono state poste le condizioni affinchè all’Ospedale di Manfredonia vengano riattivati gli interventi di piccola chirurgia ginecologica, evitando alle pazienti del territorio di sostenere viaggi e ulteriori costi presso altre strutture ospedaliere.

“Un nuovo significativo passo in avanti per ridare dignità ed operatività al San Camillo – dichiara il sindaco Rotice -. Ringrazio, oltre alla consigliera Trigiani per l’attenzione al tema, i Dott.ri Nigri, Mezzadri e soprattutto Muscatiello per il grande spirito di servizio e l’amore per la professione e la città dimostrati. Proseguiamo, assieme all’On. Giandiego Gatta, il cammino su quegli obiettivi e cronoprogramma stabiliti in sede di riunione a Bari con Regione e Asl del mese scorso e sui quali, come Amministrazione comunale e parte politicio-istituzionale, continuiamo a monitorare e sollecitare l’attuazione”.