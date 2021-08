Manfredonia, arriva un altro centrocampista

A centrocampo arriva Pasquale De Battista: il calciatore classe 1993 va a rinforzare la mediana sipontina, che con lui acquisisce un centrocampista capace di inserimenti e che coniuga qualità e quantità, caratteristiche che ben si sposano con lo scacchiere tattico sipontino.

De Battista arriva dalle ottime stagioni in maglia Real Siti, dove si è fatto notare per le sue prestazioni e la sua fisicità e grinta. Ora sbarca al Miramare per rinforzare il reparto centrale biancoceleste.

Le prime parole di De Battista: “Sono entusiasta di questa grande possibilità che mi è stata concessa perché poter indossare questi colori così importanti porta con sé grandi responsabilità. Arrivo con molta umiltà per inserirmi in un gruppo affiatato e con grandi valori tecnici ed umani. Darò tutto per questa maglia e non vedo l’ora di poter sudare insieme ai miei compagni”