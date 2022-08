Manfredonia, appuntamenti per l’estate: 11 agosto concerto all’alba, il 19 e 20 agosto ‘Uccelli’

MANFREDONIA – APPUNTAMENTI PER L’ESTATE 11 AGOSTO – CONCERTO ALL’ALBA ingresso libero 19 e 20 AGOSTO – “UCCELLI”

Sono due gli spettacoli, per un totale di tre appuntamenti, di questa estate 2022 organizzati dal Comune di Manfredonia e Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con la compagnia Bottega degli Apocrifi.

Giovedì 11 agosto alle ore 6 del mattino, in piazza Maestri d’Ascia ci sarà il “Concerto all’alba” (ingresso libero) dell’associazione Mvsiqua Antiqua con Pasquale Rinaldi ai flauti storici, cornamusa e direzione, Mauro Del Grosso al liuto e bouzouki e Lorenzo Sannoner alle percussioni.



Un saluto al sole al termine della lunga notte di San Lorenzo, in compagnia di strumenti dal suono antico; un viaggio nella cultura musicale europea dal Medioevo al Tardo Rinascimento, passando dalla musica popolare mediterranea e celtica. Il repertorio prevede brani strumentali della cultura musicale europea, dal Medioevo al Tardo Rinascimento, passando dalla musica popolare mediterranea e celtica. L’intento della formazione, pertanto, è quello di far rivivere musiche e sonorità dall’antico fascino, rispettando criteri e canoni interpretativi filologici, utilizzando strumenti musicali rigorosamente costruiti sulla base di antichi modelli oggi conservati presso accademie filarmoniche e musei nazionali ed internazionali di strumenti musicali.La “Camerata Mvsica Antiqva” nasce da un’idea del flautista Pasquale Rinaldi e dalla comune passione, condivisa con gli altri musicisti dell’ensemble, per la prassi esecutiva della musica antica, nonché dal desiderio di far apprezzare la bellezza di pagine immortali e sublimi del repertorio rinascimentale e barocco.

Il 19 e 20 agosto alle 21.30 ci sarà, invece, lo spettacolo “Uccelli” nell’incantevole e suggestiva Abbazia di San Leonardo Abate in Lama Volara di Siponto (agro di Manfredonia Strada Statale 89 Garganica km 175,800).



Come se il teatro fosse un esercizio collettivo di libertà, come se l’urgenza vitale di 150 bambini e adolescenti fosse più forte della logica di mercato. Uno spettacolo che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini: una produzione di Comunità da un’idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone.

Se Aristofane potesse vederci! Forse gli parrebbe d’essere alle Grandi Dionisie, che erano un appuntamento teatrale per la Grecia tutta, il momento adatto per gli artisti per dire quello che pensavano attraverso le loro opere. Perché Aristofane? Perché una commedia del 414 prima di Cristo? Perché a pensare a due uomini che denunciano le leggi della loro città perché corrotta, e se ne vanno inneggiando al cambiamento e convincendo gli ingenui uccelli a cambiare le cose insieme a loro, e scoprono presto che avere potere è più interessante che cambiare le cose, e uno dei due all’improvviso è re, dittatore e successore di Zeus mentre l’altro non sa più dove si trova … insomma, dopo 2.500 anni ci fa ancora sorridere.

Biglietti

11 agosto – ingresso libero

19 e 20 agosto Intero € 10,00 Ridotto € 8,00 (per over 65 e gruppi di almeno 8 persone) Ridotto under 18 € 5,00

Info, acquisto biglietti e prenotazioni

Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce Manfredonia

0884.532829 – 335.244843

bottegadegliapocrifi@gmail.com

Biglietti online sul circuito www.vivaticket.com

Info: www.teatropubblicopugliese.it