Manfredonia, ancora discariche abusive in periferia

“Rifiuti abbandonati illecitamente ovunque” Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, impegnate volontariamente a vigilare sul territorio per la salvaguardia e tutela ambientale, nel pomeriggio di ieri sabato 18 luglio durante servizio di vigilanza ambientale, hanno scoperto un abbandono illegale di rifiuti, nei pressi di un casolare abbandonato in località Spiriticchio in agro di Manfredonia.

Dopo un accurato controllo tra i rifiuti, sono emersi elementi importanti per risalire al responsabile dell’abbandono, tutto il materiale correlato anche di foto è stato denunciato all’autorità competente.



AMBIENTE VIOLATO – Discariche a cielo aperto in periferia ormai ovunque. Il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti sta assumendo i toni dell’emergenza a Manfredonia.Non passa giorno che non vengono avvistati sacchetti e cumuli di immondizia in ogni punto del territorio.Rifiuti per lo più ingombranti vengono lasciati illecitamente nei pressi dei cassonetti ma anche in aperta campagna.Un pugno nell’occhio per l’immagine di Manfredonia. Con problemi anche dal punto di vista igienico-sanitario.Un comportamento che non trova nessuna giustificazione, anche e soprattutto perché in città è operativa un’Isola ecologica (in via tratturo del Carmine) e la consegna avviene in modo GRATUITO, pronta proprio ad accogliere, tra gli altri, i rifiuti ingombranti. Insomma, inciviltà allo stato puro. Che il Comune non riesce ad arginare.

Manzella ricorda, che sono stati molti i rimedi che si è tentato di adottare. Tra questi anche l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nei pressi di alcuni cassonetti. Ma questi deterrenti non hanno prodotto gli effetti sperati.



Alessandro Manzella.