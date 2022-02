Manfredonia, Amministrazione al lavoro per gli antichi tratturi con l’Assessore Barone, Consiglieri regionali e comunali

Manfredonia – città che con la nostra Amministrazione comunale ha appena (ri)avviato un nuovo percorso istituzionale – crocevia di storia e cultura, dove la valorizzazione degli antichi tratturi si presenta come chance di sviluppo ed economia.

Questa mattina a Palazzo di Città ne ho discusso con Grazia Di Bari (Consigliera regionale alla sua prima uscita pubblica con la delega alla Cultura), l’Assessore regionale Rosa Barone, lo storico dirigente regionale massimo esperto di tratturi in Puglia Michele Pesante, il vicesindaco Giuseppe Basta e l’Assessore Grazia Pennella, il consigliere comunale Gianluca Totaro.

Nuove strade per uno sviluppo sostenibile, slow ed in linea con l’identità del territorio nel quale, proprio Manfredonia si candida ad essere fulcro istituzionale di una nuova stragia di futuro, partendo dalla fruibilità della rete interregionale dei tratturi, lì dove, come un fil rouge senza tempo, ha cammiato la storia secolare di diversi popoli che ci hanno lasciato un incommensurabile patrimonio materiale ed immateriale da far conoscere al mondo, in primis alle nostre comunità.

Ritengo che la presenza di Grazia Di Bari, alla sua prima uscita pubblico nel nuovo ruolo istituzionale, oggi a Manfredonia sia da considerarsi di buon auspicio per la Capitanata, ed in particolar modo per il Gargano per aprire una nuova stagione culturale e turistica. Tocca ad Enti e stakeholders del territorio saper farsi trovare pronti con proposte e progettualità capaci di far fare quel salto di qualità socio-economico tanto atteso, sopratutto per i più giovani. Al lavoro e buon cammino a tutti noi.