Manfredonia, altro annuncio: arriva il difensore Dinielli

Nuovo rinforzo difensivo per il Manfredonia Calcio 1932: Luigi Dinielli. Classe 1996, barese, Dinielli ha dimostrato di essere in grado di giostrare la sua difesa sia come esterno che centrale.

Ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Fidelis Andria dopo aver collezionato diverse presenze in C e D con le prestigiose maglie del Foggia, Brindisi, Paganese, Fidelis Andria e Bari.

“Sono orgoglioso di far parte di questo progetto, ho accettato l’ennesima sfida della mia carriera calcistica. Ho voglia di vincere con questa maglia, sudarle e riportarla dove merita.

Sono pronto e carico a riportare entusiasmo a questa piazza e ai tifosi”