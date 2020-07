Manfredonia, allacciamenti abusivi alla rete fognaria. Barone (M5S): “Potenziare i controlli di Aqp per individuare e punire i responsabili”

Creare una sinergia tra il Comune di Manfredonia e Acquedotto Pugliese per monitorare in modo capillare situazioni di uso improprio o allacciamenti abusivi alla rete fognaria, in modo da poter risalire ai responsabili di tali abusi e permettere al Comune di intervenire al riguardo. È la richiesta della consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone che ha inviato una nota all’Acquedotto Pugliese per avere chiarimenti su come si vogliano gestire le criticità causate degli allacciamenti abusivi alla rete della fognatura nera nel Comune di Manfredonia e capire quali siano stati i risultati dei sopralluoghi fatti sul territorio per prevenire questi fenomeni.

“Da tempo il Comune di Manfredonia – spiega la consigliera – sta affrontando gravi criticità a causa della tracimazione dei liquami di fogna dai tombini delle condotte fognarie cittadine. Un problema molto frequente, soprattutto in caso di pioggia, quando grandi quantità di acqua piovana vengono convogliate nelle reti di fognatura nera gestite da Aqp, attraverso punti di interferenza non noti, ovvero provenienti da proprietà private. Ad aprile scorso AQP ci aveva assicurato la verifica attraverso attività di videoispezione per individuare i punti di connessione tra la rete di fogna bianca e quella nera ed accertare eventuali anomalie sulle tubazioni, e aveva assicurato ulteriori verifiche per prevenire situazioni che possano determinare sovraccarichi al sistema fognario. Una necessità emersa anche nell’ultimo incontro con il Comune in cui è stato sollevato il problema di uso improprio delle reti e di allacciamenti abusivi, nelle quali, vengono fatti confluire arbitrariamente ed abusivamente scarichi di lastrici solari, cortili, piazzali, griglie stradali, chiostrine e attività ittiche. Proprio per la necessità di individuare e punire tali abusi è fondamentale rafforzare l’attività di controllo di Aqp, coinvolto dal Comune proprio per provvedere alla risoluzione dei disservizi. Per questo oggi è fondamentale una concreta ed efficiente collaborazione tra Aqp e Comune di Manfredonia per risolvere nel più breve tempo possibile una disagio che coinvolge la cittadinanza e un problema di sicurezza e igiene pubblica”. /com