Manfredonia, al via l’Over 35

Ieri sera allo Stadio “Miramare” abbiamo dato il calcio d’inzio all’atteso torneo OVER 35 Città Di Manfredonia, giunto alla sua 29^edizione ed organizzato da Manfredonia Calcio 1932 e UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale con il patrocinio di Città di Manfredonia.

Una manifestazione che ha fatto la storia dello sport non solo della nostra città, andando oltre gli aspetti strettamente calcistici. Lo sport come sano stile di vita e di virtuosa socializzazione, a tutte le età. Ne ho giocate diverse edizione dell’ “Over 35” ed ogni anno si rinnova l’incredibile entusiasmo di centinaia di persone, dentro e fuori dal rettangolo verde, di parteciparvi ed essere presenti con le famiglie a fare da cornice.

Anche quest’anno abbiamo voluto fortemente che si compisse il magico rito estivo dell’ “Over 35” (ringrazio per l’impegno e la collaborazione Michele D’Alba – Presidente del Manfredonia Calcio e Orazio Falcone- Presidente Comitato Uisp Manfredonia) ed ha attirato, come sempre, una grande partecipazione di squadre di livello. Anch’io non ho saputo resistere al richiamo dell’ “Over 35” e cercherò di dare il mio contributo sportivo con qualche gol 😉

Che vinca il migliore, ma l’importante è divertitsi, tutti insieme.

W lo sport, W l’amicizia, W Manfredonia.

Gianni Rotice sindaco di Manfredonia