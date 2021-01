Manfredonia, Adriano Carbone nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

COMUNICATO STAMPA

ADRIANO CARBONE, NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA A MANFREDONIA

Prosegue il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio provinciale, attraverso un articolato riassetto organizzativo e una presenza sempre più articolata, ad ogni livello.

Adriano Carbone è il nuovo responsabile del coordinamento cittadino a Manfredonia: la nomina è stata conferita dal coordinatore provinciale Giandonato La Salandra, in osservanza dello statuto del partito e nell’ambito della riorganizzazione di FdI in attesa della celebrazione dei rispettivi congressi.

Carbone dovrà, nell’immediato, individuare le figure di riferimento del coordinamento cittadino e convocare l’assemblea degli iscritti, in collaborazione con Raffaele Castriotta, responsabile provinciale macroarea Gargano sud di FdI, e sulla scia del proficuo lavoro fatto dal suo predecessore Vincenzo Loriso, destinato dal partito ad altro incarico ed a cui va un dovuto ringraziamento per la condivisione di un percorso di crescita ancora in divenire, con traguardi e obiettivi ancora più ambiziosi all’orizzonte. E la volontà di costituire il cuore pulsante di un centrodestra chiamato a scrivere una nuova pagina amministrativa per Manfredonia, archiviando definitivamente la disastrosa stagione della sinistra.

Foggia, 20 gennaio 2020