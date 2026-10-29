Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia aderisce ad “Economia in Azione”: più opportunità per i giovani e cultura d’impresa

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’adesione alla rete “Economia in Azione”, promossa da Junior Achievement Italia ETS, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra scuole, formazione, istituzioni e imprese del territorio.

L’iniziativa punta a promuovere tra i giovani competenze economiche e finanziarie di base, orientamento e conoscenza del mondo imprenditoriale, attraverso laboratori, workshop e attività condivise con gli istituti scolastici e gli altri partner della rete.

Il progetto, ideato e promosso dalla prof.ssa Angela De Leo portato avanti in collaborazione con Junior Achievement Italia, mira ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’impresa, sviluppando competenze e favorendo una maggiore consapevolezza delle opportunità professionali e imprenditoriali. L’adesione del Comune rappresenta un ulteriore passo per consolidare questa esperienza e rafforzare il dialogo tra il sistema scolastico e il tessuto economico locale.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di valorizzazione della cultura d’impresa e di sostegno all’imprenditoria giovanile portato avanti dall’Amministrazione comunale.

La consigliera comunale Paola Leone sottolinea la necessità di «stabilire un nesso tra il mondo della scuola e le iniziative imprenditoriali, per sviluppare la cultura d’impresa nella comunità giovanile e diventare, così, il volano per la restanza». Un collegamento fondamentale per avvicinare i giovani alle opportunità del territorio e favorire la possibilità di costruire qui il proprio futuro.

«Vogliamo rafforzare il rapporto tra scuola e imprese, offrendo ai ragazzi strumenti utili per conoscere il mondo imprenditoriale e compiere scelte consapevoli. Investire sulla cultura d’impresa significa anche creare nuove prospettive di sviluppo per Manfredonia», sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile.