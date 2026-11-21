A Francavilla Manfredonia, a Francavilla torna Gigliotti titolare?

Il difensore potrebbe tornare in campo dal 1'

Manfredonia - Il capitano Gigliotti potrebbe tornare titolare al centro della difesa per la trasferta di Francavilla in Sinni.

Il difensore prenderebbe il posto di Petito, che è tornato in gruppo, insieme ad Orlandi, solo nell'allenamento di venerdì.

Possibile, dunque, l'esordio di Rovere con lo spostamento in avanti di Rondinella.

Occhio alla squadra di Lazic, ultima in classifica, ma che ha messo in difficoltà le prime della classe e, dal punto di vista delle prestazioni, è nettamente in ripresa.