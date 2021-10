Manfredonia, a centrocampo arriva un argentino

Agustin Laborda è un nuovo calciatore del Manfredonia Calcio 1932. Il centrocampista argentino, classe 1998, proviene dal Grottaglie, dove ha disputato la prima parte di campionato.

La squadra tarantina è stata la sua prima esperienza italiana, dopo quelle estere nell’Atletico River Plate (Argentina), Sant Jordi ed Inter Ibiza (Terza Divisione spagnola) ed AE Lefkimmi (Terza Divisione greca).

Laborda è centrocampista abile nell’interdizione che all’occorrenza può essere schierato anche da difensore centrale con ottime doti di grinta e temperamento.

Il centrocampista sudamericano ha esordito nella gara di Vieste ed è pronto per continuare il suo campionato con la casacca biancoceleste.

Queste le sue parole: “Sono molto felice di proseguire la mia avventura in Italia con il Manfredonia. Non ho avuto difficoltà di ambientamento e ho subito trovato un ottimo feeling con i compagni. Adesso l’importante è farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa, a partire da domenica quando affronteremo un avversario difficile. Forza Manfredonia”