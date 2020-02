Manfredonia a Bisceglie senza Eletto e Fania

Rifinitura domattina allo Stadio Miramare per i ragazzi di mister Lopolito che saranno impegnati nel match della 25^ giornata, in quel di Bisceglie, contro i padroni di casa del Don Uva.

Partita assolutamente da non sottovalutare per i biancocelesti sipontini che si troveranno contro una squadra in lotta per la salvezza con il coltello tra i denti.

Mancheranno quasi sicuramente #Eletto e #Fania usciti malconci dopo la partita di

domenica scorsa al Miramare e che in settimana hanno svolto un lavoro completamente a parte.