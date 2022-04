Manfredonia, 5 milioni per un nuovo Palazzetto dello Sport

La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato la

“Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in “Zona Scaloria” a Manfredonia,

previa demolizione della struttura abbandonata esistente”, costituito dagli elaborati, in

narrativa indicati e inseriti nel relativo fascicolo depositato presso la Segreteria del Settore

Lavori Pubblici e per un importo complessivo di € 5.011.056,00, così come dettagliato in

premessa;

rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021; che la domanda di richiesta di contributo sarà comunicata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per

gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011; di dare atto che:

 il contributo richiesto riguarderà la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana avente ad oggetto “Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in “Zona Scaloria” a Manfredonia, previa demolizione della struttura abbandonata esistente”, il cui costo complessivo ammonta ad € 5.011.056,00;  a seguito dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo da parte del Ministero dell’Interno, al fine di valutare e definire gli interventi proposti, l’intervento sarà interamente finanziato dal Ministero e che quindi non comporterà nessun impegno di spesa da parte di questo Ente giusto decreto del 21 febbraio 2022;  il CUP assegnato all’intervento è: J35B22000320001 di inserire, con successivo provvedimento, l’intervento nel Programma Triennale OO.PP. 2022-2024

dell’ente; di demandare al Dirigente del 5° Settore e quindi RUP dell’intervento, tutti gli adempimenti

consequenziali al presente provvedimento; di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.

267/2000