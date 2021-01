Manfredonia, 436 positivi al 10 gennaio. Circa 600 in isolamento

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 10 Gennaio 2021 risultano 599 di cui 436 positivi.