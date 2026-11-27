Manfredonia, 28 novembre 2026: giornata con cielo coperto e pioggia leggera — previsioni

Previsioni per Manfredonia del 28 novembre 2026: notte e mattinata grigie, piogge leggere in giornata e venti deboli. Dettaglio orario completo.

La giornata meteorologica a Manfredonia per il 28 novembre 2026 si presenta con cieli prevalentemente coperti e un profilo di precipitazioni leggere distribuite dalla mattina alla sera. Di seguito il quadro orario dettagliato per prepararsi alle condizioni attese.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo coperto con temperature intorno a 8.96 °C e umidità molto alta (96%). Pressione intorno a 1016 hPa. Vento debole da nord-nordovest a 1.46 m/s con raffiche fino a 3.6 m/s. Visibilità ridotta a 582 m: attenzione se si circola in auto nelle ore notturne.

Prima mattina (03:00): Condizioni ancora di cielo molto coperto; temperatura stabile a 8.95 °C, umidità 96% e pressione 1016 hPa. Vento debole a 1.51 m/s, raffiche fino a 3.8 m/s. Alta probabilità di banchi di nube bassi o nebbia localizzata: prudenza per la ridotta visibilità.

Mattina (06:00): Cielo coperto con lieve calo termico a 6.93 °C; umidità al 98% e visibilità molto bassa (~306 m), indice di nebbia o foschia fitta. Vento debole a 2.00 m/s con raffiche fino a 4.8 m/s. Precipitazioni non previste in questa finestra, ma condizioni umide.

Mezza mattinata (09:00): Arrivo delle precipitazioni: pioggia leggera con accumulo circa 0.65 mm nelle tre ore. Temperatura risale a 9.26 °C, umidità 92% e pressione 1018 hPa. Vento NNW a 2.75 m/s, raffiche fino a 7.0 m/s. Visibilità migliora a 6.837 m rispetto alle ore precedenti, ma pioggia e nuvolosità persistente.

Mezzogiorno (12:00): Piogge ancora presenti e più insistenti: pioggia leggera con accumulo stimato 2.14 mm nelle tre ore. Temperatura 8.95 °C, umidità 92% e pressione 1017 hPa. Vento a 4.36 m/s con raffiche fino a 9.9 m/s; condizioni quindi un po' più ventilate. Visibilità intorno a 4.710 m.

Primo pomeriggio (15:00): Persistono precipitazioni leggere con accumulo di circa 1.51 mm nelle tre ore. Temperatura 7.92 °C, umidità 94% e pressione 1018 hPa. Vento da NNW a 4.15 m/s, raffiche fino a 9.9 m/s. Cielo molto nuvoloso (99% di copertura): portare un ombrello se si deve uscire.

Tardo pomeriggio (18:00): Pioggia leggera residua (circa 0.62 mm nelle tre ore). Temperatura 7.40 °C, umidità 93% e pressione stabile a 1018 hPa. Vento aumenta leggermente a 5.57 m/s con raffiche fino a 12.5 m/s: possibili disagi per attività all'aperto sensitive al vento. Nuvolosità molto estesa.

Sera (21:00): Ancora pioggia leggera con accumulo di circa 0.89 mm nelle tre ore; temperatura 7.07 °C, umidità 94% e pressione 1018 hPa. Vento attorno a 4.17 m/s con raffiche fino a 10.3 m/s. Cielo coperto e visibilità buona-moderata (~6.576 m).

Riepilogo del giorno

Manfredonia vedrà una giornata prevalentemente coperta con pioggia leggera intermittente da metà mattina alla sera e accumuli totali modesti. Temperature comprese tra circa 6.9 °C e 9.3 °C, umidità elevata e pressione intorno a 1016–1018 hPa. Venti generalmente deboli-moderati con raffiche fino a circa 12–13 m/s nel pomeriggio-sera. Consigli: portare un ombrello, prestare attenzione alla possibile nebbia o visibilità molto ridotta nelle prime ore del mattino e tenere conto delle raffiche se si stazionerà all'aperto.