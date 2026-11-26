Manfredonia, 27 novembre 2026: previsioni meteo — giornata stabile con pioggia leggera in serata
A Manfredonia il 27 novembre 2026 temperature miti, cieli generalmente sereni o con nubi sparse e una breve pioggia leggera la sera: i dettagli.
La giornata meteorologica a Manfredonia del 27 novembre 2026 si presenta in gran parte tranquilla, con temperature miti per la stagione e venti deboli. Solo verso la sera è atteso un cambiamento con pioggia leggera. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Previsto poche nuvole con temperatura intorno a 8.8 °C (sensazione termica 8.4 °C). Vento debole da WSW a circa 1.4 m/s, raffiche fino a 5.8 m/s. Umidità elevata (95%) e pressione attorno a 1012 hPa; visibilità ridotta a circa 8.5 km.
Prima mattina (03:00): cielo sereno e temperatura stabile sui 8.5 °C (feels like 8.1 °C). Vento molto debole da ovest, circa 1.4 m/s. Condizioni asciutte, ottime per gli spostamenti mattutini.
Mattina (06:00): Ancora cielo sereno, temperatura leggermente più bassa rispetto alle ore centrali, intorno a 8.2 °C (feels like 7.1 °C). Vento da ovest intorno a 2.0 m/s, umidità in calo (89%). Tempo asciutto e stabile.
Mezza mattinata (09:00): Si registrano nubi sparse con un aumento termico fino a circa 13.2 °C (feels like 12.3 °C). Vento debole da ovest-sudovest intorno a 1.8 m/s. Tempo ancora tranquillo, cielo parzialmente velato.
Mezzogiorno (12:00): poche nuvole, massima del giorno prevista attorno a 14.5 °C (feels like 13.5 °C). Vento da ovest intorno a 2.1 m/s con raffiche fino a circa 6.0 m/s. Condizioni piacevoli e in prevalenza asciutte.
Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse con temperatura che scende a circa 11.8 °C (feels like 11.1 °C). Vento molto debole e variabile da NE intorno a 0.4 m/s. Umidità in aumento (circa 80%), ma senza precipitazioni attese.
Tardo pomeriggio (18:00): Ancora nubi sparse e temperatura sui 9.3 °C. Vento leggero da NNW intorno a 0.3 m/s. Cielo coperto solo in parte; condizioni complessive stabili, senza fenomeni rilevanti nelle ore verso il tramonto.
Sera (21:00): Possibile pioggia leggera con temperatura intorno a 8.6 °C. Accumulo previsto molto limitato, circa 0.27 mm nelle ultime 3 ore, probabilità di precipitazione moderata (pop 21%). Vento debole da NNW a circa 0.8 m/s, raffiche fino a 2.2 m/s. Attenzione a locali rovesci serali, ma non sono attesi fenomeni di rilievo.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente tranquilla a Manfredonia il 27 novembre 2026: temperature miti tra circa 8 °C e 15 °C, cielo in prevalenza sereno o con nubi sparse durante il giorno e pioggia leggera prevista la sera con accumuli trascurabili (~0.3 mm). Venti generalmente deboli; nessun rischio meteo significativo previsto. Restare aggiornati in caso di rapidi cambiamenti nelle ore serali.