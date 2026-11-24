Manfredonia, 25 novembre 2026: nubi estese e piogge intermittenti durante la giornata

Manfredonia - 25 novembre 2026: giornata grigia con precipitazioni dal mezzogiorno; temperature miti e venti deboli da SE.

La giornata di mercoledì 25 novembre 2026 a Manfredonia si presenta con formazioni nuvolose persistenti e un aumento delle precipitazioni dal primo pomeriggio. Non si prevedono fenomeni estremi, ma piogge locali e visibilità ridotta richiederanno attenzione agli spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: nubi sparse.

nubi sparse. Temperatura: 7,3 °C ; umidità 84%; pressione 1024 hPa.

; umidità 84%; pressione 1024 hPa. Vento debole da SE (circa 1,0 m/s , raffiche fino a 3,2 m/s).

, raffiche fino a 3,2 m/s). Precipitazioni: assenti (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo coperto.

cielo coperto. Temperatura: 7,0 °C ; umidità 79%; pressione 1023 hPa.

; umidità 79%; pressione 1023 hPa. Vento molto debole da SE (circa 0,9 m/s , raffiche 3,5 m/s).

, raffiche 3,5 m/s). Precipitazioni: assenti (probabilità 0%). Visibilità completa ~10 km.

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo coperto con aumento della nuvolosità.

cielo coperto con aumento della nuvolosità. Temperatura: 8,0 °C ; umidità 84%; pressione 1022 hPa.

; umidità 84%; pressione 1022 hPa. Vento debole da SSE (circa 1,2 m/s , raffiche 4,1 m/s).

, raffiche 4,1 m/s). Precipitazioni: al momento non previste (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: cielo coperto, clima mite per stagione.

cielo coperto, clima mite per stagione. Temperatura: 11,2 °C ; umidità 80%; pressione 1021 hPa.

; umidità 80%; pressione 1021 hPa. Vento debole da SSE (circa 2,2 m/s , raffiche 5,5 m/s).

, raffiche 5,5 m/s). Precipitazioni: bassa probabilità (0% indicato); visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: possibile insorgenza di pioggia leggera.

possibile insorgenza di pioggia leggera. Temperatura: 12,2 °C ; umidità 79%; pressione 1017 hPa.

; umidità 79%; pressione 1017 hPa. Vento da SE (circa 3,4 m/s , raffiche fino a 8,6 m/s).

, raffiche fino a 8,6 m/s). Precipitazioni: pioggia leggera attesa (0,11 mm nelle 3h; probabilità ~41%). Visibilità ancora buona (~10 km).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: pioggia leggera persistente, maggiore probabilità di rovesci.

pioggia leggera persistente, maggiore probabilità di rovesci. Temperatura: 11,6 °C ; umidità 92%; pressione 1015 hPa.

; umidità 92%; pressione 1015 hPa. Vento debole da S/SE (circa 1,7 m/s , raffiche 6,2 m/s).

, raffiche 6,2 m/s). Precipitazioni: pioggia leggera con accumulo stimato 2,18 mm nelle 3h (probabilità 100%). Visibilità ridotta a circa 5,9 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: pioggia intermittente e cielo molto nuvoloso.

pioggia intermittente e cielo molto nuvoloso. Temperatura: 11,0 °C ; umidità 97%; pressione 1014 hPa.

; umidità 97%; pressione 1014 hPa. Vento da SE (circa 2,4 m/s , raffiche 6,2 m/s).

, raffiche 6,2 m/s). Precipitazioni: pioggia leggera (0,64 mm nelle 3h; probabilità ~73%). Visibilità intorno a 6,4 km.

Sera (21:00)

Condizione principale: pioggia leggera/moderata, cielo coperto.

pioggia leggera/moderata, cielo coperto. Temperatura: 11,4 °C ; umidità 98%; pressione 1013 hPa.

; umidità 98%; pressione 1013 hPa. Vento da SE (circa 2,3 m/s , raffiche fino a 7,4 m/s).

, raffiche fino a 7,4 m/s). Precipitazioni: pioggia leggera con accumulo 1,78 mm nelle 3h (probabilità 100%). Visibilità diminuita a ~3,2 km durante i rovesci.

Riepilogo del giorno

La giornata a Manfredonia del 25 novembre 2026 sarà complessivamente nuvolosa, con piogge che si instaurano dal mezzogiorno e si mantengono nel pomeriggio/sera. Temperature miti intorno agli 11–12 °C, venti prevalentemente da SE deboli ma con raffiche locali fino a circa 8–9 m/s. Accumuli complessivi contenuti (si attende qualche millimetro di pioggia), ma attenzione alla visibilità ridotta durante i rovesci pomeridiani e serali.