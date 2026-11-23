Manfredonia, 24 novembre 2026 — Meteo in dettaglio: giornata prevalentemente serena

Previsioni per Manfredonia del 24 novembre 2026: atmosfera fredda al mattino, aumento termico diurno e vento debole. Dettagli orari nel bollettino.

L'autunno continua a parlare con giornate terse e notti fresche a Manfredonia. Il bollettino per il 24 novembre 2026 propone condizioni stabili e senza precipitazioni, con escursione termica marcata tra le ore più fredde della notte e il picco diurno. Di seguito il quadro orario per orientarsi nella giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo sereno. Temperatura 4,0 °C (percepita 2,6 °C). Umidità 84%, pressione 1023 hPa. Vento debole da NNW a 1,73 m/s, raffiche fino a 5,45 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: poche nuvole. Temperatura 3,5 °C. Umidità alta (89%), pressione 1024 hPa. Vento molto leggero da N a 1,32 m/s con raffiche intorno a 4,56 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo sereno. Temperatura 3,5 °C, rugiada intorno a -0,48 °C; atmosfera fresca ma stabile. Pressione 1025 hPa. Vento pressoché assente (0,85 m/s). Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: cielo sereno. Temperatura in rapido aumento a 9,7 °C. Umidità scende al 53%, pressione 1026 hPa. Vento debole (0,99 m/s) da NE. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo sereno. Massima prevista circa 11,4 °C (percepita ~9,8 °C). Umidità 49%, pressione 1025 hPa. Vento molto leggero (0,45 m/s). Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: nubi sparse. Temperatura 9,0 °C, umidità 71%, pressione 1026 hPa. Vento debole da SE a 1,17 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: nubi sparse. Temperatura in calo a 6,1 °C, umidità 86%. Vento leggero (1,13 m/s) da E. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00)

Condizione principale: nubi sparse (aumento della nuvolosità fino al 54%). Temperatura 6,4 °C (percepita ~5,7 °C). Umidità 79%, pressione 1026 hPa. Vento debole da SE a 1,35 m/s, raffiche fino a 3,16 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e nel complesso serena a Manfredonia il 24 novembre 2026: assenza di precipitazioni, venti generalmente deboli e escursione termica significativa con minime intorno a 3,5 °C e massima sui 11,4 °C a mezzogiorno. Pressione in lieve aumento attorno a 1023–1026 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione alle basse temperature mattutine.