Manfredonia, 23 novembre 2026 — Mattinata instabile, netto calo termico nel pomeriggio

Previsioni per Manfredonia del 23 novembre 2026: pioggia mattutina e vento in rotazione da ovest a nord, seguito da un deciso calo delle temperature.

La giornata del 23 novembre 2026 a Manfredonia si presenta con un primo mattino instabile seguito da un pomeriggio asciutto ma più freddo. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio gli spostamenti: ci saranno piogge di breve durata al mattino, visibilità ridotta e poi cielo che si apre con vento in rotazione verso nord.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Previsto cielo con poche nubi, temperatura intorno a 14.4 °C (felt 14.1 °C). Vento attorno a 4.8 m/s proveniente da WSW (249°) con raffiche fino a 13.2 m/s. Umidità elevata (84%) e pressione 1007 hPa; visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): Cielo sereno, temperatura 13.6 °C (felt 13.0 °C). Vento 4.3 m/s da ovest (268°), umidità 79% e pressione ancora 1007 hPa. Condizioni tranquille, senza precipitazioni attese.

Mattina presto (06:00): Aumento della nuvolosità con probabilità di pioggia moderata (circa 33%). Temperatura 12.2 °C, vento 5.1 m/s da WNW (291°). Umidità in calo al 69% e visibilità ottima. Possibile transito di nubi stratificate, attenzione a un rapido peggioramento verso la tarda mattinata.

Mezza mattinata (09:00): Pioggia leggera prevista con probabilità elevata (100%) e accumulo stimato in circa 1.9 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 14.5 °C, cielo molto nuvoloso (95%) e visibilità ridotta (circa 2.5 km). Vento più debole (2.7 m/s) ma con raffiche fino a 8.2 m/s da NW.

Mezzogiorno (12:00): Ancora pioggia leggera possibile con accumulo di circa 2.2 mm nelle tre ore; probabilità riportata circa 20%. Temperatura 14.3 °C, nuvolosità consistente (82%). Vento in rotazione da NW verso NNW (327°) a circa 4.3 m/s con raffiche fino a 10.4 m/s. Pressione in aumento a 1014 hPa.

Primo pomeriggio (15:00): Cessazione delle precipitazioni e cielo che tende a rasserenarsi, ma con netto calo termico: temperatura prevista 9.0 °C (felt 6.5 °C). Vento da NNW (338°) a 4.7 m/s con raffiche fino a 10.7 m/s; sensazione di freddo accentuata dall'umidità al 78%.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno, più freddo: temperatura 7.2 °C (felt 5.0 °C). Vento debole da nord (346°) intorno a 3.2 m/s, raffiche fino a 8.1 m/s. Pressione in aumento a 1019 hPa; condizione favorevole per un tramonto limpido.

Sera (21:00): Tempo stabile e sereno, temperatura in discesa a 5.6 °C. Vento molto debole 2.0 m/s da nord (347°) con raffiche fino a 5.9 m/s. Umidità 78% e pressione 1021 hPa: notte fredda e asciutta in arrivo.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Manfredonia il 23 novembre 2026 la finestra più significativa sarà la mattinata con pioggia leggera e visibilità ridotta; dal primo pomeriggio il tempo migliora rapidamente ma con un deciso calo delle temperature e vento in rotazione da ovest verso nord. Consigliato un abbigliamento a strati e ombrello per la mattina.