Manfredonia, 21 novembre 2026: giornata stabile e mite lungo la costa

Previsioni per Manfredonia il 21 novembre 2026: giornata in gran parte soleggiata, temperature miti e venti deboli. Dettagli orari nel bollettino.

La giornata di domani a Manfredonia si presenta complessivamente stabile e senza precipitazioni significative. Le condizioni cambieranno poco nell'arco del giorno, con temperature notturne intorno ai 13°C e massime prossime ai 20°C; venti generalmente deboli e visibilità buona.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 13,6°C (percepita 13,1°C)

13,6°C (percepita 13,1°C) Umidità: 80% • Pressione: 1015 hPa

80% • 1015 hPa Vento: debole da Ovest-Nordovest a 2,3 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s

debole da Ovest-Nordovest a 2,3 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 13,4°C (percepita 12,9°C)

13,4°C (percepita 12,9°C) Umidità: 79% • Pressione: 1015 hPa

79% • 1015 hPa Vento: molto debole da Nordovest a 1,9 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s

molto debole da Nordovest a 1,9 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 12,9°C (percepita 12,4°C)

12,9°C (percepita 12,4°C) Umidità: 82% • Pressione: 1017 hPa

82% • 1017 hPa Vento: molto lieve da Nordovest a 1,1 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s

molto lieve da Nordovest a 1,1 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 18,2°C (percepita 17,6°C)

18,2°C (percepita 17,6°C) Umidità: 59% • Pressione: 1018 hPa

59% • 1018 hPa Vento: debole da Ovest a 1,6 m/s, raffiche fino a 4,8 m/s

debole da Ovest a 1,6 m/s, raffiche fino a 4,8 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 19,9°C (percepita 19,3°C)

19,9°C (percepita 19,3°C) Umidità: 53% • Pressione: 1018 hPa

53% • 1018 hPa Vento: debole da Ovest-Sudovest a 2,5 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s

debole da Ovest-Sudovest a 2,5 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: nubi sparse (aumento della copertura)

nubi sparse (aumento della copertura) Temperatura: 19,6°C (percepita 19,6°C)

19,6°C (percepita 19,6°C) Umidità: 74% • Pressione: 1018 hPa

74% • 1018 hPa Vento: quasi calmo da Sudovest a 0,5 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s

quasi calmo da Sudovest a 0,5 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 15,1°C (percepita 14,8°C)

15,1°C (percepita 14,8°C) Umidità: 85% • Pressione: 1020 hPa

85% • 1020 hPa Vento: debole da Est-Sudest a 1,2 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s

debole da Est-Sudest a 1,2 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Sera (21:00)

Condizione principale: poche nuvole

poche nuvole Temperatura: 14,8°C (percepita 14,6°C)

14,8°C (percepita 14,6°C) Umidità: 88% • Pressione: 1020 hPa

88% • 1020 hPa Vento: molto debole da Est a 0,4 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s

molto debole da Est a 0,4 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente stabile e asciutta a Manfredonia il 21 novembre 2026: cieli generalmente sereni o con nubi sparse, temperature miti per il periodo con massime intorno ai 20°C e venti deboli. Nessuna precipitazione attesa; visibilità buona. Consigliata una giacca leggera nelle ore serali, quando le temperature caleranno verso i 14–15°C.