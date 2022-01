Manfredonia, 100 anni per nonna Carmina

Giornata speciale quella di ieri. Giorno 1 del 2022 e 36.500 della sig.ra Carmina D’Arelli che ha festeggiato il suo 100° compleanno.

Alla grande festa, organizzata dalla sua famiglia presso L’Approdo Manfredonia, hanno preso parte Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia ed il vicesindaco Giuseppe Basta, i quali le hanno fatto dono di una targa ricordo a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta cittadinanza.

Ben cinque le generazioni presenti (il più piccolo é Daniel di due anni) per celebrare con tanto affetto l’importante traguardo raggiunto da Carmina, dotata una particolate verve dialettica unitamente ad un’irresistibile simpatia.

Carmina vive a Manfredonia dal 14 dicembre 1946, giorno del matrimonio con suo marito Savino Riontino, dal quale sono nati Raffaele, Antonietta, Alessandra, Tommaso, Gianni e Damiano. Una famiglia tutt’ora molto unita che vede come perno proprio l’amorevole mamma Carmina, la quale non perde neanche un giorno per coccolare figli, nipoti e pronipoti come fatto durante tutta la sua vita per portare avanti una famiglia numerosa superando ogni difficoltà (come il duro e faticoso lavoro notturno del marito Savino alle prese con i forni di un noto pastificio a Foggia).

Molti gli aneddoti di gioventù di Carmina, nata e cresciuta a Sant’Arcangelo di Potenza. Proprio un suo concittadino svolse il servizio militare a Manfredonia conoscendo qui la sua sposa, la sorella di suo marito Savino. I genitori di quest’ultima, andati in Basilicata per conoscere la famiglia del futuro genero, promisero alla famiglia di Carmina che si sarebbe sposata con il figlio Savino al ritorno dalla Seconda Guerra mondiale (era considerato disperso). E cosi fu. Savino é tornato ed è convolato a nozze con Carmina proprio qui a Manfredonia. Quel 14 dicembre 1946 Carmina e la sua famiglia sono partiti da Sant’Arcangelo nel bel mezzo di una copiosa nevicata: l’autobus che li trasportava subì un guasto ed il viaggio proseguì a bordo di un camion di carbonari. L’abito della sposa da bianco si tinse di fuliggine.

Ma, tutto è bene quel che finisce bene.

Una vita da romanzo quella di Carmina con la certezza nel destino essere una nostra concittadina.

Buon compleanno e buon anno Carmina, Manfredonia ti augura altri 100 di questi anni!