I Måneskin hanno annunciato attraverso i loro profili social che le date del tour europeo e del tour italiano nei Palazzi dello Sport sono posticipate.

La band italiana ha dovuto posticipare numerosi concerti a causa della pandemia.

La situazione è diventata troppo complessa a livello organizzativo a seguito delle diverse restrizioni nei rispettivi paesi europei.

Tuttavia i Måneskin hanno rassicurato i fan attraverso un post condiviso sui social del gruppo dove hanno annunciato che le nuove date saranno pubblicate entro il 1 marzo 2022.

I biglietti già acquistati inoltre resteranno validi per le nuove date.

Restano invece validi gli spettacoli all’aperto come quello all’Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro. Confermata anche la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Ecco cosa ha dichiarato il gruppo riguardo al rinvio dei concerti:

“Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l’intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della situazione Covid-19.

Siamo mortificati.

Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti”.

Una scelta decisamente razionale e prudente da parte dei 4 ragazzi.