Mancini, UDC: ‘Siamo l’anima cattolica del centrodestra’

“Nella confusione degli scenari politici futuri che ci vengono continuamente prospettati, c’è un unico dato oggettivo: oggi come oggi il centrodestra è l’unica coalizione in grado di ottenere una maggioranza che permetta di esprimere un governo stabile. Per cui non abbiamo tante soluzioni: o il centrodestra ottiene una solida maggioranza, oppure saremmo costretti a subire l’ennesimo governo del PD.

L’ UDC di Manfredonia nasce proprio con questo obiettivo: includere nella coalizione l’anima moderata e in particolare quella cattolica, con i valori di cui è portatrice, per riportare il centrodestra al governo. Tutto questo conferma un dato essenziale che ci tengo a sottolineare: il centrodestra, pur essendo uno schieramento composito, oggi resta l’unico luogo che conferisce agibilità politica ai cattolici e dove, dunque, si possono ancora condurre in modo proficuo le battaglie a difesa dei valori non negoziabili”.

Commissario di Manfredonia

Alessandro Mancini