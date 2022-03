Mancini: “Presto per parlare di futuro, la mia più grande delusione”

Le parole del Ct azzurro Mancini.

“Luglio è stata la soddisfazione più bella nella mia carriera, questa è la più grande delusione – afferma – . Il calcio è questo, delle volte succedono cose incredibili. Abbiamo fatto di tutto per vincere. Certe partite sono così, difficile anche commentare. La vittoria dell’Europeo è stata strameritata, poi la fortuna si è trasformata in totale sfortuna. Quando si perde e si va fuori bisogna sapere soffrire”.

Sul proprio futuro, dice: “Questa è una squadra con bravi giocatori, mi dispiace molto per loro. Proseguire? Ora vediamo, è presto per parlarne. Posso dire che stasera voglio più bene ai ragazzi che a luglio. Bisogna far passare un po’ di tempo, la delusione è tantissima”.