Mancini: “Ecco tutte le accise sul carburante”

Costituzione Cattolica – Il Segretario Alessandro Mancini, quali sono le accise sul carburante nel 2022 in Italia e quanto pesano sul prezzo del rifornimento. Lista e costi.

Quante e quali sono le tasse sul carburante in Italia? Ben 19 facendo un conteggio, nonostante molte di queste in passato siano state raggruppate in un’unica imposta. Per questo pesano molto sul prezzo finale di benzina e diesel alla pompa.



Tasse sul Carburante 2022 elenco

Sono 19 le accise sul carburante in Italia nel 2022, in base a quanto riporta Alessandro Mancini.

Ecco la lista completa delle tasse sul carburante, la motivazione e l’importo di ognuna:

Guerra d’Etiopia 1935-1936: 0,000981 euro

Crisi di Suez 1956: 0,00723 euro

Ricostruzione dopo disastro del Vajont 1963: 0,00516 euro

Per l’alluvione di Firenze del 1966: 0,00516 euro

Ricostruzione per il terremoto di Belice 1968: 0,00516 euro

Dopo il terremoto del Friuli 1976: 0,0511 euro

Per il terremoto dell’Irpinia 1980: 0,0387 euro

Missione Onu guerra in Libano 1982: 0,106 euro

Missione Onu nella guerra in Bosnia 1995: 0,0114 euro

Rinnovo del contratto autoferrotranvieri 2004: 0,02 euro

Acquisto di autobus ecologici 2005: 0,005 euro

Terremoto in Abruzzo 2009: 0,0051 euro

Finanziamenti alla cultura 2011: da 0,0071 a 0,0055 euro

Immigrazione post crisi libica 2011: 0,04 euro

Emergenza alluvioni Liguria e Toscana 2011: 0,0089 euro

Decreto “Salva Italia” 2011: 0,082 euro su verde (0,113 sul diesel)

Terremoti Emilia Romagna 2012: 0,024 euro

Bonus gestori e riduzione tasse terremotati: 0,005 euro

Decreto Fare 2014: 0,0024 euro.

Ecco cosa paghiamo ogni volta che acquistiamo un litro di carburante , a cui va aggiunta l’Iva al 22%. Il prezzo attuale del carburante si compone di tre parti: il prezzo netto del combustibile, che include anche il guadagno dei gestori della pompa, le accise e l’Iva.

Come visto le accise pesano parecchio sul costo del carburante in Italia nel 2022. Per questo tagliare le accise potrebbe essere una soluzione per abbassare il prezzo, conclude Mancini.