Mancata stabilizzazione LSU a Manfredonia, interrogazione di Tutolo

Il consigliere regionale Antonio Tutolo, del gruppo ‘CON Emiliano’, questa mattina ha depositato un’interrogazione a risposta scritta urgente per l’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, per ricevere chiarimenti circa il mancato avvio della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di Manfredonia.

In particolare, Tutolo ha chiesto di sapere “se la Giunta regionale sia a conoscenza della vicenda che, se non risolta, porterebbe a creare una spiacevolissima eccezione in una Regione nella quale il bacino di LSU è stato quasi del tutto azzerato, dopo anni di battaglie e rivendicazioni”.

“Se l’assessore conferma che, per la stabilizzazione dei lavoratori, sarebbe stato corrisposto un contributo, per tutto il periodo assunzionale a totale carico dello Stato – ha aggiunto il consigliere Tutolo – sarebbe utile, a mio avviso, intervenire presso il Governo per far sì che, anche attraverso un nuovo strumento legislativo, si consenta la stabilizzazione gli LSU del Comune di Manfredonia, come è avvenuto per tutti gli altri attraverso il DPCM del 28 dicembre 2020, disatteso dal Comune sipontino.

La situazione a Manfredonia è al collasso in termini di organico, sia per il blocco delle assunzioni sia per i numerosi pensionamenti. Quella offerta dal ministero nel 2020 era un’occasione unica che il Comune non ha saputo cogliere.

Proviamo a trovare una soluzione anche per onorare il lavoro alacre compiuto da questa Regione, negli ultimi anni, nell’arginamento del precariato”.