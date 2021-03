Mancanza di sicurezza stradale in zona Acqua di Cristo: il Comune istituisce il divieto di fermata dei veicoli

Sentite le richieste di numerosi cittadini che lamentano una situazione di pericolo e di intralcio

alla circolazione veicolare in località “Acqua di Cristo”, ultimo tratto di strada di Viale Miramare

che porta allo stabilimento balneare la piscina;

Vista la relazione del 06.08.2020 con Prot. n. 1121/P.L. per l’istituzione del divieto di fermata

nell’ultimo tratto di Viale Miramare, come da foto allegata;

Visto l’esito dei sopralluogo predisposto e ritenuto di dover procedere all’integrazione

dell’attuale assetto della viabilità di quel tratto di strada;

Preso atto che, su detto tratto di strada a doppio senso di circolazione, con le auto in sosta su

ambedue i lati, si creano situazioni di intralcio alla circolazione veicolare dovuto anche dalla

presenza di attività commerciali e della scogliera frequentata da numerosi bagnanti e villeggianti;

Considerato l’opportunità di modificare la viabilità esistente per garantire la sicurezza della

circolazione veicolare e pedonale;

Constatato che, nel tratto di strada suindicato, causa notevole restringimento della carreggiata,

la circolazione veicolare in determinate ore del giorno diventa a senso unico alternato, per questo,

ritenuto che sussistono esigenze di pubblica incolumità e di sicurezza della circolazione stradale e

pedonale ed al fine di eliminare i pericoli connessi agli stessi, dovuti anche alla sosta indiscriminata

dei veicoli a tutte le ore del giorno;

Visto il Verbale di consegna n. 145 del 21.08.2019 con la quale l’Amministrazione marittima ha

consegnato al comune di Manfredonia l’area in questione;

Vista la Concessione Demaniale rilasciata dall’Autorità Marittima, Atto formale n. 8/2011 con

scadenza al 31.12.2028 e la Licenza Suppletiva n. 02/2014;Visto l’art. 107 dei D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 (T. U. E. L.);

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 14 del 27.07.2020 relativo all’affidamento

degli incarichi ai Dirigenti di ruolo ed al Segretario Generale;

Visto l’art. 7 del vigente Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

E’ istituito il divieto di fermata ( Figura II 75 Art. 120) sul lato destro del senso di marcia ovest-est

ultimo tratto di Viale Miramare, in corrispondenza dei new jersey posti a protezione della

scogliera, come da allegata foto;

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente;

Il Servizio Manutenzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza;

Gli organi della Polizia Stradale, indicati nell’art. 12 dei vigente Codice della Strada, sono incaricati

di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg. 60 al Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada;

Manfredonia, 25 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio

f.to Comm. Capo Michele Stelluti

Il COMANDANTE a.i. della Polizia Locale

f.to Comm. Sup. dott. Antonio LOMBARDI

IL DIRIGENTE a.i.

f.to dott. Matteo OGNISSANTI