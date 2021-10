Il reboot di «Mamma ho perso l’aereo», con Archie Yates nel ruolo che fu di Macaulay Culkin, arriva su Disney+ il 12 novembre. Ecco il primo trailer

Se il nuovo Mamma, ho perso l’aereo sarà all’altezza dell’originale lo scopriremo solo con il tempo, quindi, per il momento, non resta che ripassare i fondamentali: dal «tieni il resto, lurido bastardo» ai manichini che danzano sulle note di Rockin ‘Around the Christmas Tree.