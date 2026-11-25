Meteo Maltempo: piogge anche intense previste per oggi

Meteo, arriva il maltempo per la giornata odierna

Arrivata la perturbazione numero 11 di novembre che porterà piogge, anche intense, al meridione.

Questa perturbazione spingerà sulle regioni meridionali una massa d’aria relativamente calda, favorendo su gran parte del Sud un sensibile rialzo delle temperature, che si porteranno diffusamente al di sopra della norma, mentre al Nord affluiranno correnti più fredde e di conseguenza si farà sentire un po’ di freddo quasi invernale, con valori che in diverse località rimarranno al di sotto della norma.

Dove pioverà?

iogge diffuse, a tratti anche intense, in tutto il Nord e su Sardegna, zone interne del Centro e coste centrali tirreniche; a carattere più isolato qualche pioggia, nel corso del giorno, anche su coste centrali adriatiche, Campania e nord della Puglia.